Mercati europei in rialzo scommettono su misure stimolo

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che confidano in unintervento coordinato di banche centrali e governi come risposta ai rischi per l’economia globale provocati dal coronavirus.

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,85%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,80%.

Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +166 punti base, con un calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,08%.

Tra i listini europei brilla Francoforte, con un forte incremento (+2,05%). Ottima performance per Londra, che registra un progresso dell’1,85%. Exploit di Parigi, che mostra un rialzo dell’1,56%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 21.971 punti.

sanitario (+2,77%), costruzioni (+2,68%) e tecnologia (+2,68%) in buona luce sul listino milanese.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Poste Italiane (+4,82%).

Acquisti a piene mani su Amplifon, che vanta un incremento del 3,96%.

Effervescente Diasorin, con un progresso del 3,52%.

Incandescente Buzzi Unicem, che vanta un incisivo incremento del 3,01%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -1,10% nel giorno in cui ha svelato il piano industriale al 2023.

Vendite su Telecom Italia, che registra un ribasso dell’1,01%.

Sottotono Atlantia che mostra una limatura dello 0,63%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Aeroporto di Bologna (+7,22%), Falck Renewables (+4,74%), Piaggio (+4,31%) e Interpump (+4,28%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tinexta, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.

Seduta negativa per Illimity Bank, che mostra una perdita dell’1,33%.

Sotto pressione Mutuionline, che accusa un calo dell’1,13%.

Deludente FILA, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.