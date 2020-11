Mercati europei e Milano confermano vantaggio

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e su Piazza Affari, in scia al clima generalmente positivo che caratterizza l’andamento dei mercati globali, sulla speranza per l’arrivo del vaccino anti-Covid. La UE ha confermato la firma del contratto pèer assicurarsi 300 milioni di dosi.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,70% a quota +119 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.

Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,48%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,90%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,42%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 20.961 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Recordati (+3,01%).

Svetta Inwit che segna un importante progresso del 2,99%.

Vola Ferrari, con una marcata risalita del 2,77%.

Brilla Campari, con un forte incremento (+2,57%).

La peggiore è che registra un calo del 2,73%.

Calo deciso per Atlantia, che segna un -2,55%.

Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso dell’1,70%.

Soffre Banco BPM, che evidenzia una perdita dell’1,64%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mediaset (+7,11%), De’ Longhi (+5,86%), Ferragamo (+4,97%) e Tinexta (+4,24%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cerved Group, che segna un -6,03%.

Vendite a piene mani su Anima Holding, che soffre un decremento del 2,28%.

Pessima performance per ERG, che registra un ribasso del 2,22%.

Preda dei venditori Salini Impregilo, con un decremento dell’1,90%.