Mercati europei deboli. Trimestrali sotto i riflettori

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con le trimestrali societarie sotto i riflettori. Dopo tre giorni di rally le Borse tirano il fiato, con i dubbi su tempi ed efficacia del vaccino anti-Covid mentre l’aumento dei casi e possibili nuovi lockdown preoccupa gli investitori.

Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,181. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,60%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +118 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.

Tra i mercati del Vecchio Continente calo deciso per Francoforte, che segna un -0,97%. Dimessa Londra, con un calo frazionale dello 0,62%. Sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dell’1,12%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,84% sul FTSE MIB.

In buona evidenza a Milano i comparti chimico (+2,88%), media (+1,46%) e vendite al dettaglio (+1,02%).

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,70%), utility (-1,29%) e automotive (-0,99%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Poste Italiane, con un forte incremento (+2,5%) nel giorno dei conti.

In luce Nexi, con un ampio progresso dell’1,94%.

Andamento positivo per Interpump, che avanza di un discreto +1,78%.

Ben comprata Hera, che segna un forte rialzo dell’1,01%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli, che ottiene -6,15%.

Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 2,91%.

Soffre Unicredit, che evidenzia una perdita del 2,07%.

Preda dei venditori Buzzi Unicem, con un decremento dell’1,98%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tod’s (+8,10%), SOL (+5,15%), Mediaset (+2,80%) e GVS (+2,36%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su De’ Longhi, che continua la seduta con -4,54%.

In apnea Maire Tecnimont, che arretra del 4,13%.

Tonfo di Cerved Group, che mostra una caduta del 3,66%.

Lettera su Ferragamo, che registra un importante calo del 3,34%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)