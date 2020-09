Mercati europei deboli, pesano dubbi su ripresa

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue all’insegna della debolezza la seduta finanziaria delle principali borse europee dopo le forti perdite accusate dai mercati americani e asiatici. A pesare sul sentiment sono i dubbi degli investitori sulla ripresa dell’economia globale a causa della pandemia. Nel frattempo i contagi continuano ad aumentare soprattutto in Europa, con Francia e Gran Bretagna che hanno ampliato le misure di restrizione in alcune zone particolarmente colpite.

Non aiutano, poi, le parole giunte dai governatori delle banche centrali, in particolare Powell della Fed che ha sottolineato la necessità di stimoli per una ripresa che richiede molto tempo. Di recupero lento e incerto ha parlato anche la BCE nel bollettino economico.

Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,56%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 39,52 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota +140 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,55%. Si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,77%. Vendite anche su Parigi, che registra un ribasso dello 0,73%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.

In luce sul listino milanese il comparto bancario, con un +0,52% sul precedente.

Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-2,47%), materie prime (-2,33%) e costruzioni (-1,62%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, resistono le banche: decolla Banco BPM, con un importante progresso del 3,67%. Buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio dell’1,62%. Ben impostata Unicredit, che mostra un incremento dell’1,30%.

Tonica Atlantia che evidenzia un bel vantaggio dell’1,21%.

Dal lato dei ribassi, Saipem, ottiene -3,02%.

In caduta libera Pirelli, che affonda del 2,49%.

Pesante Tenaris, che segna una discesa di ben -2,46 punti percentuali.

Seduta drammatica per Leonardo, che crolla del 2,05%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, doValue (+2,37%), Banca MPS (+0,88%) e Zignago Vetro (+0,61%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -3,73%.

Sensibili perdite per Juventus, in calo del 3,34%.

In apnea RCS, che arretra del 3,13%.

Tonfo di Brunello Cucinelli, che mostra una caduta del 2,70%.