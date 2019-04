Mercati europei deboli. Milano si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste leggermente al vento delle vendite. Il focus degli investitori è concentrato sul flusso delle trimestrali in arrivo dall’Europa e da Oltreoceano. Gli scambi sono previsti sottili a Piazza Affari complice la festività del 25 Aprile.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,115. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,21%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,95 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +266 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,65%.

Tra le principali Borse europee Francoforte, lima lo 0,11%. Poco mosso anche il listino di Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sul FTSE MIB.

Buona la performance a Milano del comparto utility, che riporta un +0,46% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,62%), petrolio (-0,74%) e viaggi e intrattenimento (-0,44%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostanzialmente tonico Fineco, che registra una plusvalenza dello 0,84%. Guadagno moderato per BPER, che avanza dello 0,56%.

Piccoli passi in avanti per Hera, che segna un incremento marginale dello 0,51%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -1,70%. Spicca la prestazione negativa di ENI, che scende dell’1,14%.

Discesa modesta per Pirelli, che cede un piccolo -0,81%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, RCS (+2,02%), Tamburi (+1,27%), Ascopiave (+1,07%) e Interpump (+0,92%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aquafil, che continua la seduta con -1,03%.

Tentenna Brunello Cucinelli, con un modesto ribasso dello 0,69%.

Giornata fiacca per Tod’s, che segna un calo dello 0,61%.

Piccola perdita per Credem, che scambia con un -0,59%.