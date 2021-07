Mercati europei deboli. Milano si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, così come Piazza Affari che si allinea alla debolezza dei listini del Vecchio Continente. Tra gli investitori si regna la cautela in vista di importanti appuntamenti in arrivo nei prossimi giorni, come le trimestrali americane che partiranno domani, martedì 13 luglio, con i big del credito e le indicazioni giunte dalla presidente della BCE Lagarde sull’intenzione di Francoforte di fornire la nuova guidance sugli stimoli monetari nel meeting del 22 luglio.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,188. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.804,3 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,64%.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +108 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,73%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,16%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,58%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,41%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 25.067 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 27.508 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+2,55%), Recordati (+2,39%), Enel (+1,43%) e Nexi (+1,38%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -2,04%.

Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell’1,76%.

Vendite su Unicredit, che registra un ribasso dell’1,59%.

Seduta negativa per Unipol, che mostra una perdita dell’1,48%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sanlorenzo (+1,46%), Sesa (+1,39%), Mediaset (+1,33%) e B.F (+1,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -3,34%.

Tonfo di Banca Ifis, che mostra una caduta del 2,12%.

Sotto pressione Tinexta, che accusa un calo dell’1,93%.

Scivola Bff Bank, con un netto svantaggio dell’1,76%.