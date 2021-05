Mercati europei deboli. Milano schiva le vendite

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Intanto si muovono in cauto rialzo i future sugli indici statunitensi lasciando presagire una partenza prudente per la borsa di Wall Street più tardi. Nel frattempo proseguono le trimestrali e gli investitori cercano di trovare nuovi spunti per gli acquisti.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.792,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,76%) si attesta su 65,13 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,83%.

Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 24.506 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 26.814 punti, sui livelli della vigilia.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+4,73%) forte dei risultati annunciati prima dell’avvio del mercato. Toniche anche CNH Industrial (+2,91%), BPER (+2,03%) e Banco BPM (+1,89%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -5,86%.

Pesante Amplifon, che segna una discesa di ben -2,24 punti percentuali.

Seduta drammatica per STMicroelectronics, che crolla del 2,13%.

Sensibili perdite per Ferrari, in calo del 2,08%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+2,91%), Banca Popolare di Sondrio (+1,68%), Autogrill (+1,58%) e Acea (+1,42%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su El.En, che ottiene -2,01%.

Si concentrano le vendite su Ferragamo, che soffre un calo dell’1,79%.

Vendite sulla Doria, che registra un ribasso dell’1,65%.

Seduta negativa per GVS, che mostra una perdita dell’1,35%.