Mercati europei deboli, Milano inclusa

(Teleborsa) – Partenza cauta per i mercati azionari europei che non seguono l’impronta di Wall Street e dei listini asiatici, dopo le rassicurazioni del numero uno della Fed Jerome Powell sulla natura temporanea della fiammata dell’inflazione.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,194. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.783,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,8%), raggiunge 73,43 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +109 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%.

Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,35%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,20%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,30%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 25.347 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 27.818 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+1,65%), Tenaris (+1,37%), ENI (+1,04%) e Campari (+0,86%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -1,10%.

Tentenna Inwit, con un modesto ribasso dello 0,93%.

Giornata fiacca per Hera, che segna un calo dello 0,58%.

Piccola perdita per Atlantia, che scambia con un -0,54%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Autogrill (+3,48%), Banca Popolare di Sondrio (+2,13%), Saras (+1,55%) e Illimity Bank (+1,31%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tod’s, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.

In rosso Esprinet, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,63%.

Spicca la prestazione negativa di Tinexta, che scende dell’1,60%.

Brunello Cucinelli scende dell’1,18%.