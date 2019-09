Mercati europei deboli. Dopo BCE si guarda a Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono con debolezza le principali borse europee, confermando la prudenza dell’avvio, con l’attenzione degli investitori che si sta già rivolgendo all’appuntamento con la Federal Reserve di domani, mercoledì 18 settembre.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il dato sullo Zew tedesco che ha segnalato un miglioramento dell’indicatore anche se resta in territorio negativo. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.498,8 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,64%), che ha toccato 61,87 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a +137 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.

Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (-0,17%). Guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,21%. Piatta Parigi, che tiene la parità. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 21.891 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%.

In buona evidenza a Milano i comparti viaggi e intrattenimento (+1,42%), sanitario (+0,96%) e utility (+0,62%).

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti costruzioni (-1,46%), telecomunicazioni (-1,14%) e tecnologia (-1,06%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Nexi che segna un importante progresso del 2,24%, sostenuta dal Buy di Citigroup.

Si muove in territorio positivo Diasorin, mostrando un incremento dell’1,28%.

Piccoli passi in avanti per Recordati, che segna un incremento marginale dello 0,97%.

Giornata moderatamente positiva per Atlantia, che sale di un frazionale +0,93% in vista del CdA che si terrà oggi.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -4,43% penalizzata dalla decisione della concorrente americana Corning di peggiorare le stime su due delle cinque divisioni e l’annuncio di un piano di tagli dei costi.

In caduta libera Fineco, che affonda del 2,38%.

Pesante Banco BPM, che segna una discesa di ben -2,05 punti percentuali.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, ERG (+2,71%), Autogrill (+2,55%), Tinexta (+1,92%) e Sesa (+1,71%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.

Giù Anima Holding, che crolla del 2,33%.