Mercati europei cauti. In ribasso l’oro e il petrolio

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. A tenere banco sui mercati di tutto il mondo sono i movimenti di oro e petrolio: il primo nella notte è scivolato ai minimi in quattro mesi e poi ha recuperato terreno, mentre il secondo è in forte ribasso per i timori che una nuova ondata di casi di Covid in Cina abbia effetti sulla domanda di greggio a breve termine.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. Giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.746,9 dollari l’oncia, in calo dello 0,94%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 65,5 dollari per barile, in netto calo del 4,07%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,15%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,25%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,01%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,34%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 28.616 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,4%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Unipol, con un progresso del 2,81%.

Ben comprata STMicroelectronics, che segna un forte rialzo dell’1,39%.

Amplifon avanza dell’1,34%.

Si muove in territorio positivo Azimut, mostrando un incremento dell’1,17%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exor, che prosegue le contrattazioni a -0,88%.

Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -0,77%.

Tentenna Atlantia, che cede lo 0,72%.

Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dello 0,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+3,11%), Acea (+2,68%), Ascopiave (+2,66%) e Banca Ifis (+2,29%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Bff Bank, che ottiene -1,68%.

Scivola B.F, con un netto svantaggio dell’1,37%.

In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,30%.

Si muove sotto la parità Datalogic, evidenziando un decremento dello 0,73%.