Mercati europei cauti

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Gli investitori riflettono sui nuovi segnali di rallentamento giunti dalla congiuntura cinese. Il settore manifatturiero è cresciuto meno delle attese in aprile riaccendendo le preoccupazioni e i dubbi sulla consistenza della ripresa della seconda economia mondiale.

Gli addetti ai lavori guardano anche alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l’annuncio sui tassi di interesse negli USA.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.283,5 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 63,74 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +260 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,61%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte è stabile (-0,1%) così come Londra -0,14%. Discesa modesta per Parigi, che cede lo 0,41%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul FTSE MIB.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori alimentare (+1,06%), beni per la casa (+0,95%) e viaggi e intrattenimento (+0,75%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Ferragamo che segna un importante progresso del 4,85% grazie al giudizio positivo di Main First.

Vola Juventus, con una marcata risalita del 2,27%.

Si muove in territorio positivo Recordati, mostrando un incremento dell’1,22%.

I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche complice qualche presa di beneficio: Mediobanca -1,23%, UBI Banca -1,14%, Unipol -1,04% e BPER -0,90%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Gima TT (+3,19%), Biesse (+2,79%), Tod’s (+2,12%) e Datalogic (+1,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.