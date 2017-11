Mercati europei alla finestra. A Milano bene le banche

(Teleborsa) – Si chiude all’insegna della cautela la seduta finanziaria delle borse europee, in attesa di nuovi passi da parte della Fed.

Seduta positiva per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un guadagno dello 0,73%. Prevale la cautela sull’oro, mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 58,56 dollari per barile.

Balza in alto lo spread, posizionandosi 146 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,82%.

Tra gli indici di Eurolandia piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,45%, senza slancio Londra, che chiude con un -0,1%, composta Parigi, che cresce di un modesto +0,22%.

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.416 punti.

Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,64 miliardi di euro, in calo del 20,73%, rispetto ai 2,07 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 206.814, rispetto ai 248.242 precedenti.

Tra i 223 titoli trattati, 110 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 104 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 9 titoli.

Media (+1,92%), Banche (+1,06%) e Alimentare (+0,67%) in buona luce sul listino milanese. Ad infiammare il comparto bancario voci secondo cui nella nuova direttiva bancaria su cui sta lavorando il Parlamento europeo (Crr2 e Crd5) ci sarebbe una norma che sterilizza gli effetti sul bilancio della cessione di crediti deteriorati. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti Chimico (-0,95%), Sanitario (-0,92%) e Materie prime (-0,62%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza BPER, che mostra un incremento del 5,86%. Svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 4,81%. Vola Mediaset, con una marcata risalita del 4,10%. A dare linfa al Biscione indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo commerciale con TIM sui contenuti televisivi. Brilla UBI Banca, con un forte incremento (+2,51%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saipem, che ha archiviato la seduta con un -2,72%. In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,43%. Spicca la prestazione negativa di Italgas, che scende dell’1,35%. Riflessiva Telecom +0,07% su un possibile scorporo della rete.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, RCS (+3,69%), Inwit (+1,97%), Banca Popolare di Sondrio (+1,71%) e Ansaldo (+1,62%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Diasorin, che ha archiviato la seduta con un -2,42%. Calo deciso per Technogym, che segna un -1,54%. Sotto pressione El.En, con un forte ribasso dell’1,50%. Soffre Geox, che evidenzia una perdita dell’1,40%.