Mercati deboli. Piazza Affari sul fondo

(Teleborsa) – Le principali borse europee chiudono la seduta in ordine sparso con Piazza Affari che si colloca tra le peggiori penalizzata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. A ciò si aggiungono le indicazioni macro deludenti, in particolare degli ordini all’industria italiana di dicembre.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,133. L’Oro continua gli scambi a 1.337,7 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,88%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +268 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,78%.

Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Discesa modesta per Londra, che cede lo 0,56%. Ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,50% sul FTSE MIB.

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,71 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,79 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 185.340, rispetto ai 200.705 precedenti.

Tra i 220 titoli trattati, 140 hanno chiuso in flessione, mentre 63 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 17 azioni.

Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+0,78%), materie prime (+0,63%) e media (+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-2,13%), vendite al dettaglio (-1,86%) e viaggi e intrattenimento (-1,11%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Telecom Italia avanza dell’1,17%.

Sostanzialmente tonico Unipol, che registra una plusvalenza dello 0,98%.

Guadagno moderato per Tenaris, che avanza dello 0,63%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon, che ha terminato le contrattazioni a -3,77%. Giù le banche: UBI Banca, in calo del 3,59%. In apnea Banca Generali, che arretra del 2,72%. Tonfo di Fineco, che mostra una caduta del 2,22%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, RCS (+2,17%), Mediaset (+1,91%), ERG (+0,95%) e Tod’s (+0,79%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cerved Group, che ha terminato le contrattazioni a -4,64%.