Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, con gli investitori sempre attenti al tema dazi. Intanto si guarda all’avvio di Wall Street e alla pubblicazione delle minute della Fed.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.472,8 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,19%.

Tra gli indici di Eurolandia soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,73%, preda dei venditori Londra, con un decremento dell’1,10%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,39%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.288 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 25.343 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,36%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori beni per la casa (+0,87%), sanitario (+0,74%) e alimentare (+0,45%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti beni industriali (-1,01%), viaggi e intrattenimento (-0,81%) e immobiliare (-0,81%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+3,81%), Moncler (+1,91%), Amplifon (+1,30%) e Recordati (+1,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -3,16%.

Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell’1,51%.

Vendite su Juventus, che registra un ribasso dell’1,08%.

Si muove sotto la parità Fiat Chrysler, evidenziando un decremento dello 0,99%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tinexta (+1,45%), Banca Mediolanum (+1,14%), Cerved Group (+0,76%) e Ivs Group (+0,63%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Credito Valtellinese, che ottiene -2,08%.

Seduta negativa per Mondadori, che mostra una perdita dell’1,72%.

Sotto pressione Enav, che accusa un calo dell’1,60%.

Scivola Banca Popolare di Sondrio, con un netto svantaggio dell’1,57%.