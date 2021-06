Mercati cauti. Milano si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta interlocutoria per le borse europee, così come a Piazza Affari, che confermano l’impostazione prudente dell’avvio. Gli investitori si muovono con cautela in vista della pubblicazione dei dati USA sul mercato del lavoro: nel pomeriggio sono previsti i sussidi di disoccupazione e il rapporto ADP, mentre domani è atteso il dato ufficiale sulla disoccupazione.

Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.893,6 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,04 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,82%.

Nello scenario borsistico europeo senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,18%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,66%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,12%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.379 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 27.837 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+1,94%), Moncler (+1,39%), Azimut (+1,19%) e Ferrari (+1,06%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, che ottiene -0,79%.

Si muove sotto la parità Leonardo, evidenziando un decremento dello 0,74%.

Contrazione moderata per STMicroelectronics, che soffre un calo dello 0,67%.

Sottotono Interpump che mostra una limatura dello 0,60%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Illimity Bank (+5,04%), Saras (+3,59%), Credem (+2,76%) e IGD (+2,75%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Webuild, che ottiene -3,20%.

Affonda Maire Tecnimont, con un ribasso del 2,38%.

Crolla Astaldi, con una flessione del 2,03%.

Vendite a piene mani su Fincantieri, che soffre un decremento del 2,00%.