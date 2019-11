Mercati cauti. Milano si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Sul sentiment degli investitori continuano a pesare le incertezze sul negoziato commerciale USA-Cina. Segnali poco incoraggianti, poi, sono giunti dal fronte macroeconomico: i dati sugli indici PMI manifatturieri di novembre hanno mostrato un’economia di Eurolandia vicina alla stagnazione.

Poco mosso il mercato valutario, con l’Euro / Dollaro USA che mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.472,2 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +153 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,18%.

Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,07%. Tonica fin dall’avvio Londra, che avanza di un discreto +0,93%. Si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,23%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 23.307 punti.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+2,02%), chimico (+1,61%) e tecnologia (+1,26%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Tenaris, con un forte incremento (+2,02%).

Ben comprata Diasorin, che segna un forte rialzo dell’1,99%.

STMicroelectronics avanza dell’1,35%.

Si muove in territorio positivo CNH Industrial (+1,31%) che ha perfezionato l’acquisizione di ATI Track Systems.

Segni misti tra le banche, BPER, che continua la seduta con -3,08%. Fiacca Mediobanca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%. Resiste il risparmio gestito.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, CIR (+5,36%), Datalogic (+3,80%), Mediaset (+2,28%) e Saras (+1,78%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ivs Group, che ottiene -1,28%.

Sotto pressione Aeroporto di Bologna, con un forte ribasso dell’1,17%.

Soffre Banca Ifis, che evidenzia una perdita dell’1,14%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)