Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) – Senza direzione le principali borse europee nella prima seduta della settimana, in attesa di conoscere le decisioni di politica monetaria della BCE (il 12 settembre) e della Fed (il 18 settembre). Intanto in Italia, il nuovo Governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,28%. In calo dell’oro, che scende a 1.501,4 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,49%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +155 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,96%.

Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,28%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,64%, tentenna Parigi, che cede lo 0,27%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 21.990 punti; lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 23.894 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Costruzioni (+3,63%), materie prime (+2,94%) e vendite al dettaglio (+2,54%) in buona luce sul listino milanese.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-3,31%), alimentare (-1,94%) e utility (-1,30%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Pirelli, che registra un progresso del 4,29%.

Exploit di BPER, che mostra un rialzo del 3,38%.

Su di giri UBI Banca (+3,2%).

Acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 2,95%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -4,35%.

Seduta drammatica per Amplifon, che crolla del 3,95%.

Sensibili perdite per Hera, in calo del 2,92%.

In apnea Italgas, che arretra del 2,19%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Carel Industries (+13,25%), FILA (+5,79%), Banca Popolare di Sondrio (+5,45%) e Ivs Group (+4,85%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea, che ottiene -2,96%.

Tonfo di IREN, che mostra una caduta del 2,82%.

Ascopiave scende dell’1,97%.

Calo deciso per Falck Renewables, che segna un -1,86%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)