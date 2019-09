Mercati cauti in attesa della Federal Reserve

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari taglia il traguardo di metà seduta in territorio positivo facendo meglio delle altre borse europee dove un clima attendista per il verdetto, stasera, della Federal Reserve. Il mercato sconta un taglio dei tassi dello 0,25% (portandoli nella fascia tra 1,75 e 2%), mentre è stato colto di sorpresa dall’intervento d’urgenza di ieri sera deciso dalla banca centrale americana che ha iniettato decine di miliardi di dollari nel sistema interbancario. Domani sarà la volta della Bank of Japan da cui gli addetti ai lavori si attendono un ulteriore allentamento della politica monetaria.

Sul mercato dei cambi, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.501 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,69%. L’Arabia Saudita ha fatto sapere che la produzione di greggio sta gradualmente risalendo verso i livelli precedenti all’attacco alle raffinerie nello scorso weekend, mentre il recupero completo avverrà entro la fine di novembre.

Invariato lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,88%.

Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma anche Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Dimessa Parigi, resta incollata sui livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.934 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+1,72%), utility (+1,11%) e sanitario (+1,05%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni per la casa (-2,85%), materie prime (-1,26%) e vendite al dettaglio (-0,85%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente BPER, con un progresso del 2,43%.

Incandescente Amplifon, che vanta un incisivo incremento del 2,36%.

In primo piano Juventus, che mostra un forte aumento del 2,22%.

In luce STMicroelectronics, con un ampio progresso dell’1,83%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler (-5,54%): il Presidente e AD Ruffini che si è detto prudente sulle vendite di fine anno, citando le proteste a Hong Kong.

Pesante Prysmian, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali.

In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,85%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tinexta (+3,13%), Falck Renewables (+2,57%), Banca Ifis (+1,93%) e Cementir (+1,60%).

Giù, invece, MARR, che ottiene -1,70%. ERG scende dell’1,16%. Calo deciso per CIR, che segna un -1,15%.