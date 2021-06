Mercati cauti in attesa della Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, in una seduta caratterizzata dall’esito della due giorni di meeting Fed.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,212. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,24%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%.

Tra le principali Borse europee resta vicino alla parità Francoforte (-0,07%), piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 25.749 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.241 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+2,02%), Fineco (+1,85%), Banca Mediolanum (+1,61%) e Banca Generali (+1,45%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.

Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell’1,41%.

Soffre Intesa Sanpaolo, che evidenzia una perdita dell’1,02%.

Giornata fiacca per CNH Industrial, che segna un calo dello 0,98%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tod’s (+8,90%), SOL (+2,15%), Illimity Bank (+1,85%) e Acea (+1,83%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Astaldi, che continua la seduta con -2,04%.

Preda dei venditori Webuild, con un decremento dell’1,92%.

Si concentrano le vendite su FILA, che soffre un calo dell’1,40%.

Vendite su Mutuionline, che registra un ribasso dell’1,34%.