Mercati avviano la giornata a piccoli passi

(Teleborsa) – Avvio sopra la parità per i mercati finanziari del Vecchio Continente che seguono la scia rialzista lasciata dalle borse asiatiche. Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra Washington e Pechino. Il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si incontreranno a fine novembre a Buenos Aires.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,95 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 293 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,32%.

Tra i mercati del Vecchio Continente resistente Francoforte che segna un piccolo aumento dello 0,28%, Londra avanza dello 0,18%, e nulla di fatto per Parigi che passa di mano sulla parità.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,27%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo UBI Banca (+1%), Telecom Italia (+0,95%), Intesa Sanpaolo (+0,85%) e Mediobanca (+0,62%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo che scivola del 2,41%. Preda dei venditori Brembo, con un decremento dell’1,47%. Fiacca STMicroelectronics che mostra un piccolo decremento dello 0,39%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Saras (+4,29%), Rai Way (+1,93%), Geox (+1,06%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cerved Group, che prosegue le contrattazioni a -8,14%. Si concentrano le vendite su Datalogic, che soffre un calo dell’1,71%. Vendite su OVS, che registra un ribasso dello 0,91%.