Mercati avviano all’insegna della cautela aspettando la BCE

(Teleborsa) – Piazza Affari avvia la seduta sui valori vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori rimangono in attesa delle decisione della BCE che oggi 26 aprile si pronuncerà in materia di tassi d’interesse. I riflettori sono puntati sul Governatore Mario Draghi che alle 14:30, terrà la consueta conferenza stampa per motivare le ragioni delle decisioni prese.

Scarna l’agenda macroeconomica che in Europa ha visto il calo della fiducia dei consumatori tedeschi e il tasso di disoccupazione in Spagna.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,218. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.324,6 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 68,21 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,76%.

Tra le principali Borse europee lieve calo per Francoforte con un ribasso dello 0,25%, contrazione moderata per Londra che soffre un calo dello 0,28%. Senza spunti Parigi che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che lima dello 0,03%. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share che avvia la seduta con un +0,01%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari in salita Telecom Italia che mostra un rialzo dello 0,99%.

Resistente Fiat Chrysler che segna un aumento dello 0,67%, nel giorno dei conti.

Si muove in rialzo Tenaris evidenziando un incremento dell’ 1,05%. Frazionali i rialzi di Saipem.

Le più forti vendite, invece, si abbattono su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -0,85%, dopo la corsa della vigilia grazie ai conti in salita.

Sottotono Leonardo che mostra una limatura dello 0,56%.

Dimessa Fineco, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Ferragamo, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.