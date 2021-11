Mercati asiatici positivi. Vola JD.com dopo il Singles Day

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino di Tokyo, che mostra un guadagno dell’1,13% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità Shenzhen, che continua la giornata allo 0,10%, e Shanghai, che mostra un +0,18%. Senza direzione Hong Kong (+0,18%); su di giri Seul (+1,5%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,5%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di Sydney (+0,84%).

Lo shock di una lettura sorprendentemente forte dell’inflazione negli Stati Uniti è diminuito, mentre anche la stretta normativa di Pechino su vari settori sembra superata. Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di dati significativi. Le azioni di JD.com mostrano un grande rialzo dopo l’evento di shopping online del Singles Day, mentre il titolo Alibaba è leggermente in ribasso. Entrambe le società hanno stabilito nuovi record di vendita sulle loro piattaforme durante il Singles Day.

Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell’11 novembre si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,04%.

Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,94%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Martedì 16/11/2021

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -1,72%).