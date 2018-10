Meno utili per Daimler ma c’è ottimismo per il quarto trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Utili e ricavi in forte calo per Daimler, che di recente aveva allertato il mercato con un profit warning. Il colosso automobilistico tedesco ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,69 miliardi di euro, in discesa rispetto ai 2,15 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile prima di tasse e interessi (Ebit) si è attestato a 2,49 miliardi di euro, il 27% in meno rispetto al 2017.

I ricavi sono rimasti stabili a 40,2 miliardi di euro, battendo le attese degli analisti che erano per 39,08 miliardi.

A zavorrare i conti la stretta sui diesel, laguerra dei dazi e il rallentamento delle vendite di Mercedes in Germania (-13%).

Il Chief Executive Officer Dieter Zetsche si è detto ottimista per quanto riguarda il quarto trimestre grazie alla “elevata domanda” dei clienti.

La scorsa settimana Daimler aveva annunciato che l’utile operativo dell’intero anno sarebbe sceso di oltre il 10% a causa di “procedimenti governativi e misure in varie regioni”. Anche a giugno aveva lanciato un allarme utili.

Positiva la reazione del mercato: il titolo avanza dell’1,28% sulla Borsa di Francoforte.