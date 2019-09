Menarini, Elcin Barker Ergun nominata CEO

editato in: da

(Teleborsa) – Elcin Barker Ergun nuovo CEO di Menarini, nominata dal CdA dell’azienda farmaceutica, che da tempo è impegnata in un percorso di rafforzamento della governance.

Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, proprietari della Menarini, hanno spiegato infatti che la sua nomina “corona un percorso di rafforzamento della governance che abbiamo iniziato qualche anno fa, con l’obiettivo di rendere la nostra azienda più internazionale e accelerare la sua crescita”.

Eric Cornut, Presidente di Menarini, ha commentato: “Elcin è il complemento ideale per la squadra Menarini per continuare la crescita del Gruppo in termini geografici e nuove aree terapeutiche“.

Elcin Barker Ergun, che si è formata nel settore farmaceutico con ruoli di rilievo in Glaxo Smith Kline e Merck KGaA, ha sottolineato che “Menarini è un’azienda stimata a livello internazionale per la sua dinamicità e attenzione al paziente”.