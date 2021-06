MeglioQuesto sbarca in Borsa. Dal 24 giugno su AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi strumenti finanziari su AIM Italia. L’operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, salvo proroghe.

Il gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro, in crescita del 67,8% rispetto al 2019, con un EBITDA adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 15,3%). Ora si aspetta un CAGR 2016-2020 dei ricavi pari a +36%, un CAGR 2016-2020 dell’EBITDA pari a +106% e una customer base quadruplicata nel quinquennio.



Il gruppo opera con le linee di business “Customer acquisition“, relativa ai servizi finalizzati all’incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all’acquisizione di nuovi clienti, e “Customer management“, relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

“L’accesso al mercato azionario ci consentirà di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della customer experience e della trasformazione digitale”, ha commentato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto. “L’operazione di quotazione su AIM Italia permetterà a un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l’ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale e internazionale”, ha aggiunto.