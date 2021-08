MeglioQuesto, operazioni su azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – MeglioQuesto ha acquistato su AIM Italia, nel periodo compreso tra il 9 e il 13 agosto 2021 (estremi inclusi), n. 65.939 azioni proprie complessive, pari allo 0,130% del capitale sociale, al prezzo medio di 2,725 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 179.729,51 euro.

Lo rende noto la società in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 28 luglio 2021 in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 28 maggio 2021.

Alla data odierna MeglioQuesto detiene direttamente pertanto n. 65.939 azioni proprie, pari allo 0,130% del capitale sociale.

Nel frattempo a Piazza Affari è sottotono la prestazione della società che opera nel settore della customer experience multicanale, che passa di mano con un calo dell’1,65%.