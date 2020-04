MEF su Garanzia Italia: “Ottima notizia. Sostegno per imprese in difficoltà”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze commenta con una certa soddisfazione l’inizio dell’operatività di Garanzia Italia, il programma affidato a Sace per ilo rilascio di finanziamenti alle imprese con garanzie statali.

“Un’ottima notizia per l’attuazione delle misure di sostegno alla liquidità messe in campo dal Governo”, la definisce il MEF in una nota, mettendo il punto soprattutto sulla velocità di questo strumento, che consentirà il rilascio di garanzie in 48 ore. Le imprese e le banche , inoltre, potranno utilizzare anche il simulatore messo a disposizione da Sace sul proprio portale, che rilascia una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità.

“Garanzia Italia – sottolinea il MEF – rappresenta uno strumento importante in grado di sostenere le imprese in un momento di grande difficoltà e di agevolare ulteriormente il compito delle banche, impegnate nello straordinario sforzo di fornire l’adeguato livello di liquidità al sistema Paese”.