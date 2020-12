MEF, nei primi 10 mesi del 2020 entrate tributarie e contributive diminuite del 7%

editato in: da

(Teleborsa) – Le entrate tributarie e contributive nei primi dieci mesi del 2020 sono diminuite del 7% (-39.103 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, secondo quanto reso noto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7% (-25.575 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 7% (-13.528 milioni di euro).

Sulla variazione negativa delle entrate tributarie influiscono sia il peggioramento congiunturale sia l’impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In particolare, il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo cala di 3.029 milioni di euro, -30,8%, mentre il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali di 4.682 milioni di euro, -11,8%.

Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 151.498 milioni di euro (-2.982 milioni di euro, -1,9%. In diminuzione il gettito delle ritenute IRPEF (-2.125 milioni di euro, -1,5%), che risultano influenzate dalla sospensione dei versamenti per alcune categorie di contribuenti. Positivi gli andamentidell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+1.093 milioni di euro) e dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari e dei rendimenti medi delle diverse tipologie di previdenza complementare nel 2019. Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 90.054 milioni di euro (-12.333 milioni di euro, pari a -12%).

Gli incassi contributivi dei primi dieci mesi del 2020 sono risultati pari a 180.513 milioni di euro, in diminuzione di 13.528 milioni di euro (-7,0%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. IN particolare, le entrate contributive dell’INPS ammontano a 168.081 milioni di euro, in calo di 12.358 milioni di euro rispetto al 2019 (-6,8%).