(Teleborsa) – Mercoledì, 11 agosto, andranno in asta 7 miliardi di euro di BOT a 12 mesi.

Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisando che “in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa” non verrà offerto il BOT trimestrale.

Il regolamento è previsto per il 13 aprile data in cui vengono a scadenza titoli analoghi per 7,035 miliardi di euro.