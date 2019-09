MEF, Invimit: nasce fondo di investimento immobiliare “Dante”

editato in: da

(Teleborsa) – È stata approvata dal consiglio di amministrazione di Invimit SGR, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’istituzione di “i3 – Dante”, il fondo di investimento alternativo immobiliare multicomparto riservato di tipo chiuso. Insieme a Fondo Dante è stato istituito il primo comparto del medesimo fondo, denominato “Convivio” e approvato il relativo regolamento di gestione.

Il comparto “Convivio”, riservato a soli investitori professionali di diritto o su richiesta, in considerazione della tipologia di operazione e delle caratteristiche del prodotto e dell’offerta, ha un valore complessivo compreso tra 200 e 500 milioni di euro ed è destinato all’investimento in immobili core e core plus a reddito e localizzati nelle zone centrali delle principali città italiane, tra cui Roma e Milano.

Il Fondo ha l’obiettivo di contribuire alla riduzione del debito pubblico attraverso il trasferimento e la valorizzazione di portafogli di asset pre-identificati dalla SGR all’interno dei patrimoni in gestione e l’individuazione di soggetti terzi interessati all’investimento nelle quote del Fondo medesimo.

Invimit SGR avvierà la procedura di commercializzazione del Fondo presso le competenti Autorità, al fine di procedere, a seguito del prescritto nulla-osta, all’offerta delle quote del Comparto sul mercato rilevante, ai termini e alle condizioni che saranno rese note in conformità con la normativa applicabile.