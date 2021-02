MEF, il 10 febbraio asta per 7 miliardi di BOT a 12 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che mercoledì 10 febbraio andranno in asta di 7 miliardi di euro di BOT a 12 mesi. Il regolamento è previsto per il 12 febbraio, data in cui vengono a scadenza titoli analoghi per 9,5 miliardi di euro.

Il MEF ha anche comunicato che, in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa, il 10 febbraio non verrà offerto il BOT trimestrale.

Il Ministero ha ricordato che, al 29 gennaio, ci sono in circolazione BOT a 6 mesi per 39,96 miliardi di euro e BOT a 12 mesi per 87,12 miliardi di euro, per un totale di circa 127 miliardi.