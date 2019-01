Mef, fabbisogno statale 2018 scende di 6 miliardi e mezzo

editato in: da

(Teleborsa) – Sulla base dei dati preliminari di Dicembre il Mef rende noto che il fabbisogno statale nel 2018 si è chiuso ad un valore di 45,525 miliardi, registrando un calo di circa 6,6 miliardi rispetto al 2017 (52,159 miliardi).

Il Ministero dell’Economia e Finanza segnala anche che, a parità di confronto con il dato odierno, nel 2017 furono erogati circa 10.200 milioni per le operazioni a tutela del risparmio nel settore creditizio mentre erano stati incassati circa 1.200 milioni dal Fondo di solidarietà dell’UE come contributo a favore delle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma.



A segnare il risultato positivo dell’anno appena passato ha contribuito il buon andamento degli incassi e, in particolare, del gettito fiscale che ha visto un aumento di 8,5 miliardi, cifra che ha compensato senza fatica la crescita dei pagamenti. Dal lato della spesa, si sono registrati circa 5 miliardi in più dovuti ai prelevamenti dai conti di tesoreria intestati all’INPS per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e della spesa per il reddito di inclusione.

Al contempo anche i prelevamenti degli enti territoriali dai conti della tesoreria statale hanno mostrato una crescita di oltre 4 miliardi, mentre i rimborsi fiscali ai contribuenti hanno evidenziato un aumento di circa 1,7 miliardi. Di contro, gli interessi sui titoli di Stato si sono ridotti di circa 3,3 miliardi.