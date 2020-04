MEF: entrate tributarie primo bimestre 2020 +7,3%

editato in: da

(Teleborsa) – Nei primi due mesi dell’anno sono cresciute le entrate da tributi per le casse dello Stato. A segnalarlo una nota del MEF che indica come nel periodo gennaio-febbraio 2020 le entrate tributarie siano nel complesso aumentate del 7,3% (+8.072 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo nel 2019. La nota sottolinea come il dato tenga conto della variazione positiva del 5,9% (+4.002 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 9,5% (+4.070 milioni di euro).

Il significativo incremento di questo ultimo componente, spiega il MEF, e` stato determinato dal fatto che nel 2019, nell’ambito della procedura di revisione del sistema tariffario dell’INAIL, e` stato disposto lo slittamento al mese di maggio della rata dei premi assicurativi ordinariamente versata nel mese di febbraio. La diversa tempistica dei versamenti rende non omogeneo il confronto degli incassi relativi al primo bimestre del 2020 con quelli dell’analogo periodo dell’anno precedente. L’importo delle entrate tributarie comprende – chiarisce la nota – anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato gia` diffuso con la nota del 6 aprile scorso.