MEF, emissione speciale moneta 5 euro per Presidenza italiana G20

editato in: da

(Teleborsa) – Una moneta per celebrare la prima volta dell’Italia alla guida del G20. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una emissione speciale di moneta per celebrare la Presidenza italiana, inaugurata lo scorso primo dicembre. Il nostro Paese sarà al centro di un intenso calendario di eventi istituzionali, nazionali ed internazionali che culmineranno con il Summit dei Capi di Stato e di Governo in programma per il 30-31 Ottobre 2021 a Roma.

Il programma della Presidenza si articola intorno al trinomio People, Planet, Prosperity ed avviene in un momento cruciale, in vista della ripresa economica post Covid-19. L’idea è prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo inclusiva e sostenibile.

All’interno delle attività delle Presidenza Italiana, la filiera finanze guidata dal MEF e Banca d’Italia, lavorerà per la ricerca di un consenso attorno a tematiche finanziarie, monetarie e fiscali per la definizione di politiche di indirizzo dell’economia globale. In particolare, attraverso gruppi di lavoro dedicati a crescita economica, architettura finanziaria internazionale, infrastrutture e inclusione finanziaria. Il primo incontro ufficiale di Ministri delle Finanze e Governatori delle Banche Centrali G20 è in programma per il 27 febbraio 2021.

La moneta da 5 euro è stata realizzata dalla Zecca dello Stato in 4000 esemplari e contiene raffinati elementi artistici che ne definiscono la forma e il valore: sul dritto, a sinistra, l’opera rappresenta una composizione allegorica dell’Italia con profilo di donna, una stella a cinque punte e un particolare di ruota dentata; mentre, a destra, campeggiano la bandiera italiana e il numero “20” in cui spiccano una foglia di ulivo e di quercia. Intorno, un nastro con la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome dell’autrice “COLANERI”. Sul rovescio, si notano, al centro il logo della Presidenza Italiana del G20, in alto, l’anno di emissione “2020”; nel campo di sinistra, l’acronimo “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta “PRESIDENZA ITALIANA”; in basso, infine, il valore “5 euro”.