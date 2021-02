MEF, emissione dual tranche: 10 miliardi BTP 10 anni e 4 miliardi BTP indicizzato 30 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione tramite sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10 anni e di un nuovo benchmark BTP indicizzato all’inflazionedell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco a 30 anni.

Il nuovo BTP a 10 anni, con scadenza 1° agosto 2031 e godimento 1° febbraio 2021, “presenta un tasso annuo dello 0,60%, il più basso di sempre, pagato in due cedole semestrali”.

L’importo emesso – spiega il MEF – è stato pari a 10 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,969 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dello 0,604%.

Il nuovo BTP indicizzato a 30 anni, con scadenza 15 maggio 2051 e godimento 15 novembre 2020, presenta un tasso annuo dello 0,15%, pagato in due cedole semestrali.

L’importo emesso è stato pari a 4 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,208 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dello 0,177%.



Il regolamento delle suddette operazioni è fissato per il prossimo 23 febbraio.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank A.G, Goldman Sachs Bank Europe SE, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.