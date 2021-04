MEF dà mandato per nuova emissione dual-tranche in dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari a tre banche d’affari – Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley – che agiranno in qualità di Lead Manager.

L’emissione, che sarà effettuata nel prossimo futuro in base alle condizioni di mercato, è in formato SEC-Registered Global a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni, e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051.

I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.