MEF colloca BTP 30 anni. Domanda record

(Teleborsa) – Domanda record per il BTP a 30 anni, collocato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per un importo di 7 miliardi di euro. Il titolo ha scadenza 1° settembre 2050, godimento 1° settembre 2019 e tasso annuo 2,45%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 22 gennaio.

Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,280 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,50%.

La domanda – secondo l’agenzia Bloomberg – sarebbe stata si circa 47 miliardi, ma il MEF ha fatto sapere che comunicherà successivamente l’ammontare e la composizione della domanda.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.