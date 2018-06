Mef, avvenuto passaggio di consegne tra Padoan e Tria

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre il Parlamento si prepara a votare la fiducia del nuovo governo M5S-Lega, i nuovi ministri prendono possesso dei rispettivi dicasteri.

Il nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Giovanni Tria, si è insediato oggi al Palazzo delle Finanze in via XX Settembre. Il passaggio di consegne con il predecessore, prof. Pier Carlo Padoan, è avvenuto stamattina con un colloquio, che si è svolto in un clima di cordialità, sui diversi dossier che vedono impegnate le strutture del Ministero – spiega il Mef in una nota.