MEF annuncia operazione di concambio BTP

editato in: da

(Teleborsa) – Operazione di concambio presso la Banca d’Italia per il MEF. Nella giornata di venerdì verrà effettuata questa operazione con il metodo dell’asta marginale e con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità assegnata. Sarà offerto un titolo in emissione a fronte dell’acquisto di cinque titoli.

Il titolo in emissione è il BTP 01/02/2028 cedola 2,00% (IT0005323032). L’importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 2.500 milioni di euro. I titoli ammessi al concambio, oggetto del riacquisto, sono: – BTP Italia 23/04/2020 cedola reale 1,65% (IT0005012775) – BTP€i 15/05/2022 cedola reale 0,10% (IT0005188120) – BTP 01/03/2020 cedola 4,25% (IT0004536949) – BTP 01/10/2023 cedola 2,45% (IT0005344335) – CCTeu 15/09/2025 (IT0005331878)

Il giorno stabilito per l’asta, alle ore 10, verranno annunciati i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio. Le offerte degli operatori dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro le ore 11 del giorno dell’asta. Saranno escluse le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli “Specialisti in titoli di Stato”. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento Il regolamento dell’operazione è previsto per il giorno 25 giugno 2019.