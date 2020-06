MEF allarga presenza sui social. Aperta la pagina ufficiale su Facebook

editato in: da

(Teleborsa) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze allarga la sua presenza sui social network, aprendo una pagina ufficiale sulla piattaforma Facebook. L’obiettivo, fa sapere il Ministero in una nota, è quello “di essere ancora più vicino ai cittadini”.

Lo scopo della pagine – si legge nella nota – è quello di fornire informazioni sulle attività svolte dal dicastero con finalità istituzionali e su tutte le iniziative, le novità e i servizi del Mef. In un’ottica di trasparenza e di partecipazione, – afferma il Mef – il nuovo canale social, che si aggiunge a quelli già esistenti sulle altre piattaforme, verrà utilizzato per illustrare i provvedimenti adottati dal Ministero, informare gli utenti, ascoltare le loro opinioni e le loro richieste.

“È un passo ulteriore per avvicinare cittadini e istituzioni. In questo momento – sottolinea ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri – è ancora più importante garantire la disponibilità e l’accessibilità delle informazioni, a partire da quelle suiprovvedimenti per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori e far ripartire l’Italia insicurezza”.