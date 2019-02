Mef-Agid, si semplifica registrazione Spid per 2 milioni di italiani

editato in: da

(Teleborsa) – La registrazione al Sistema Pubblico d’identità Digitale si velocizza e diventa gratuita per oltre due milioni di utenti NoiPA. Questa è la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economica della Pubblica amministrazione, gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze. A rendere possibile l’evoluzione è stata la collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiID) e il Mef stesso.

Con “Ottieni Spid”, il nuovo servizio che consente agli utenti del sistema di pagamento degli stipendi, i dipendenti pubblici ottengono le credenziali SPID con cui possono accese al sistema, in maniera semplice e veloce, e avere la possibilità di utilizzare tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con una sola utenza registrata.

In pratica, chi ne usufruirà, entrando nella propria area personale di NoiPa e cliccando sull’icona del servizio citato, può avviare la procedura semplificata per la richiesta delle credenziali da parte dell’Identity Provider Service selezionato. NoiPa, inoltre, per velocizzare i tempi di rilascio, si farà garante dell’identità dell’utente che non dovrà quindi effettuare tutte le procedure di verifica tramite webcam.

Questa semplificazione, per il Ministero dell’economia e delle Finanze, serve per incrementare l’efficienza economica e migliorare la facilità d’uso del sistema.