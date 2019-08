Meeting di Rimini, tra i padiglioni Nestlè presenta Nutripiatto

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 179 gli incontri previsti nel programma ufficiale della quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, iniziato il 18 agosto alla Fiera di Rimini. Questa edizione risulta ancora più ricca di spazi e idee per l’Innovazione, la Salute, il Lavoro e soprattutto la Cooperazione.

Sulla scia dei tempi che corrono, dove una corretta alimentazione ed un’educazione volta a scongiurare i problemi di obesità e sovrappeso nei più piccoli potrebbero migliorare il futuro di molti, spicca il progetto Nutripiatto, sviluppato da Nestlé e Università Campus Bio-Medico di Roma. Questo strumento è rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, con il fine di promuovere i principi di un’alimentazione sana e bilanciata. Nutripiatto rientra infatti nel programma internazionale Nestlé for Healthier Kids, che ha l’obiettivo di aiutare 50 milioni di bambini a vivere in modo più sano entro il 2030.

Il kit, che sarà presentato al Meeting di Rimini, consiste in un piatto intelligente pensato per guidare bambini e genitori nella corretta porzionatura dei vari gruppi alimentari e da una guida con ricette modulate da un team di esperti sulla base delle diverse fasce d’età.

“È stata questa ampia richiesta di kit, pervenuta in breve tempo attraverso il sito e agli altri canali, a spingerci a portare anche al Meeting questo progetto. – spiega Manuela Kron, Direttore Corporate Affairs & Marketing Consumer Communication del Gruppo Nestlé in Italia – L’entusiasmo e il forte interesse dei nostri stakeholder nei confronti di Nutripiatto, oltre alle numerose richieste proattive di kit, ci hanno fatto capire fin da subito quanto sia vasta la necessità di soluzioni e consigli pratici a supporto dell’educazione alimentare dei bambini da parte non solo dei genitori, ma anche di professionisti della nutrizione, della scuola e delle Istituzioni.”