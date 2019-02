Medtronic migliora la guidance, titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo Medtronic, che a Wall Street avanza dello 0,86% dopo aver annunciato utili trimestrali migliori delle attese.

Il produttore di apparecchiature mediche ha registrato un utile per azione adjusted pari a 1,29 dollari superiore agli 1,24 stimati dagli analisti. Per l’esercizio in corso, l’EPS adjusted è atteso a 5,14-5,16 dollari in miglioramento rispetto al range 5,10-5,15 dollari stimato in precedenza.

Comparando l’andamento del titolo con lo S&P 100, su base settimanale, si nota che Medtronic mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +3,88%, rispetto a +2,41% dello S&P 100).

Lo status tecnico di breve periodo di Medtronic mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 94,13 M,Dollaro USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 92,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 95,8.