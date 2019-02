editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum chiude l’esercizio 2018 con un utile netto consolidato di 255,7 milioni, in calo rispetto ai 380 milioni del 2017, dopo aver scontato costi straordinari per per 102,5 milioni legati alla chiusura della controversia fiscale della controllata Mediolanum International Funds Limited.

Il margine operativo, però, si è attestato a 288 milioni, in aumento del 33% rispetto al 2017, grazie al buon anadamento del business: commissioni cresciute del 2% grazie alla positiva raccolta in risparmio gestito e margine da interessi in aumento dell’8%.

Il totale delle masse gestite e amministrate si è attestato a 74,085 miliardi, al di sotto il livello del 2017 (erano 75,7 miliardi). La raccolta netta totale è stata positiva per 4,12 miliardi, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 3,044 miliardi.

Il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 19,2%, confermandosi uno dei più alti tra i gruppi bancari italiani ed europei.

