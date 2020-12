Mediolanum, risultati commerciali positivi a novembre

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha chiuso il mese di novembre una raccolta netta totale di Gruppo positiva per 423 milioni, erogazioni di mutui e prestiti per 279 milioni ed una raccolta polizze Protezione per 13 milioni.

“Anche a novembre continuano a riscuotere grande interesse le soluzioni contenitore come MyLife e i servizi di investimento ad ingresso graduale come Double Chance”, afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, aggiungendo “con il solido risultato di 273 milioni in risparmio gestito e 423 milioni di raccolta netta abbiamo già raggiunto 3,4 miliardi in gestito da inizio anno, principalmente investiti in azionario, e un nuovo record storico per quanto riguarda la raccolta totale pari a 6,6 miliardi”.

“Prosegue inoltre la crescita a doppia cifra delle erogazioni e delle polizze protezione, portando il totale dei volumi commerciali da inizio

anno a 9,5 miliardi”, sottolinea.