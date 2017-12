Mediolanum, la raccolta continua a crescere a grandi passi

(Teleborsa) – A novembre la raccolta netta totale del Gruppo Mediolanum ammonta a 245 milioni di euro, portando il dato cumulato da inizio anno a 4,3 miliardi di euro.

In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 447 milioni (5,3 miliardi nel 2017).

“Si avvia alla conclusione questo 2017 con una raccolta che continua a crescere a grandi passi. In particolare con il mese di novembre superiamo pienamente la soglia di 5 miliardi in fondi e gestioni, 50% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il contributo dei PIR, per oltre 2,2 miliardi, è stato di fondamentale importanza” afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. “E a proposito di PIR, proprio in questi giorni stiamo concludendo un roadshow che ha attraversato tutte le principali città italiane rivolto agli imprenditori delle piccole emedie imprese, spina dorsale del nostro Paese”. Prosegue Doris: “Siamo stati infatti in prima linea da subito

nell’illustrare le potenzialità dei PIR, che permetteranno alle aziende italiane, attraverso nuovi capitali, di fare il salto dimensionale indispensabile per affrontare le sfide della digitalizzazione e della globalizzazione”.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,07%.