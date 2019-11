Mediobanca, sprint del titolo dopo nuovo piano

editato in: da

(Teleborsa) –

Seduta positiva per Mediobanca, che avanza con un progresso dell’1,82% a meno di un’ora dalla chiusura del mercato e nel giorno in cui ha alzato il velo sul piano al 2023, puntando alla crescita. Piazzetta Cuccia conta anche di distribuire 2,5 miliardi agli azionisti in 4 anni, il 50% in più rispetto al quadriennio precedente.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa dell’istituto di piazzetta Cuccia, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Mediobanca. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la banca d’affari italiana evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,7 Euro. Primo supporto a 10,49. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 10,36.