Mediobanca, ricavi record nell’esercizio 2020-2021

editato in: da

(Teleborsa) – Mediobanca chiude l’esercizio 2020-2021 con risultati in forte crescita, tornati su livelli pre-Covid, annunciando il ritorno al dividendo e al buyback.

L’utile netto ha raggiunto gli 808 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto al precedente esercizio. Record per i ricavi, che si sono attestati a 2,628 miliardi di euro (+5%). In crescita di 20 punti base anno su anno il Cet1, al 16,3% (15,1% fully loaded).

L’Istituto di Piazzetta Cuccia fa sapere che “può beneficiare della rimozione del divieto alla distribuzione”. Alla prossima assemblea di ottobre, subordinatamente all’autorizzazione della Bce, proporrà dunque la distribuzione di un dividendo di 0,66 euro per azione, con un cash dividend pay-out al 70% che è “confermato anche per il prossimo esercizio”.

Verranno proposti anche la cancellazione di azioni proprie in portafoglio (per massime 22,6 mln di azioni) e un nuovo piano di buyback fino al 3% del capitale, finalizzato, oltre che al servizio di piani di performance share e acquisizioni, alla possibilità di cancellazione.