Mediobanca, perfezionata la partnership con RAM Active Investments

(Teleborsa) – A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, Mediobanca ha acquisito il 69% del capitale di RAM Active Investments.

Costituita nel 2007, con sede a Ginevra – Svizzera, RAM AI è uno dei principali gestori sistematici europei ed offre un’ampia gamma di fondi alternativi con gestione equity sistematica fondamentale e fixed income discrezionale ad una vasta platea di investitori istituzionali e professionali.

I partner fondatori di RAM AI Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti ed Emmanuel Hauptmann manterranno una partecipazione significativa nella Società e rimarranno impegnati nel suo sviluppo almeno per i prossimi dieci anni. In aggiunta, ogni partner reinvestirà un porzione significativa dei proventi della transazione nei fondi della Società. Lo storico socio e investitore istituzionale di RAM AI, il gruppo Reyl, manterrà una quota del 7,5% nella Società e continuerà ad operare come partner chiave e anchor investor nei prodotti della Società.

L’operazione si inserisce nella strategia di Mediobanca di continuo rafforzamento delle attività di Asset Management.