(Teleborsa) – A seguito della cessione da parte di Fininvest della sua intera partecipazione in Mediobanca (17,7 milioni di azioni, pari a circa il 2% del capitale sociale), l’istituto di Piazzetta Cuccia puntualizza in una nota che la società della famiglia Berlusconi non è più parte dell’accordo di consultazione tra soci.

In questo modo la percentuale delle azioni aderenti al patto di sindacato si riduce dal 12,61% a 10,62% del capitale sociale di Mediobanca (94.205.586 azioni).